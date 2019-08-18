الأرصاد: غدًا انخفاص آخر في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على

البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 24 33طنطا 24 33دمنهور 25 31الإسكندرية 26 31بلطيم 24 31مطروح 25 30السلوم 23 30سيوة 24 35بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 25 36الإسماعيلية 24 35السويس 25 35العريش 23 32رفح 23 31رأس سدر 26 35نخل 20 34نويبع 28 36طابا 26 32كاترين 18 31الطور 27 32شرم الشيخ 30 38الغردقة 29 37مرسى علم 30 36الفيوم 26 35بنى سويف 25 36المنيا 25 36أسيوط 25 37سوهاج 26 37قنا 26 38الأقصر 27 40أسوان 28 41أبو سمبل 29 41الوادى الجديد 29 42شلاتين 27 37أبو رماد 27 35حلايب 29 34رأس حدربة 27 34