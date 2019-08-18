يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط علىالبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 33
دمنهور 25 31
الإسكندرية 26 31
بلطيم 24 31
مطروح 25 30
السلوم 23 30
سيوة 24 35
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 36
الإسماعيلية 24 35
السويس 25 35
العريش 23 32
رفح 23 31
رأس سدر 26 35
نخل 20 34
نويبع 28 36
طابا 26 32
كاترين 18 31
الطور 27 32
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 37
مرسى علم 30 36
الفيوم 26 35
بنى سويف 25 36
المنيا 25 36
أسيوط 25 37
سوهاج 26 37
قنا 26 38
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
أبو سمبل 29 41
الوادى الجديد 29 42
شلاتين 27 37
أبو رماد 27 35
حلايب 29 34
رأس حدربة 27 34
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: غدًا انخفاص آخر في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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