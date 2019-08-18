استمرار الاحتجاجات في هونج كونج.. وبكين تحذر

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج ليوم آخر من الاحتجاجات وسط تحذيرات متزايدة من حكومة بكين.

وقد اندلعت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون لتسليم المجرمين الذى علقت حكومة هونج كونج تنفيذه

منذ ذلك الحين، ونددت الصين بالاضطرابات ووصفتها بأنها "سلوك قريب من الإرهاب".

وكانت مسيرة يوم السبت سلمية، ولكن اشتبك المتظاهرون والشرطة بشكل متكرر طوال الأسابيع

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العشرة الماضية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح ديمقراطي وإجراء تحقيق في وحشية الشرطة وكيفية تعاملها معهم.

واحتل المتظاهرون في عطلة نهاية الأسبوع الماضي المطار مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.