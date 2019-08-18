إيطاليا تنقذ 57 مهاجراً قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا

قالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أنه تم إنقاذ 57 مهاجراً من قبل شرطة الجمارك وخفر السواحل في إيطاليا ونقلهم إلى جزيرة "لامبيدوسا".

وكان المهاجرون على متن قارب، تم اعتراضه قبالة سواحل جزيرة لامبيون، وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة قبالة سواحل لامبيدوسا، وتم انتشالهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا مساء أمس السبت.

وأضافت أنسا أنه كان هناك امرأة حامل وصبياً يعانيان من انهيار عصبي واضح بينهم، وزار الأطباء الصبي قبل أن ينضم إلى المهاجرين الآخرين في مركز استقبال.

ونسب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني لنفسه الفضل في انخفاض حاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، حيث ربط ذلك بجهوده لعرقلة عمل مؤسسات إنقاذ المهاجرين الخيرية.

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ويصل معظم المهاجرين عبر البحر إلى إيطاليا بدون مساعدة المؤسسات الخيرية.

وقال ماتيو فيلا وهو باحث في شؤون الهجرة في مركز أبحاث "أي.إس.بي.آي" إن حوالي 8 بالمئة فقط من المهاجرين وعددهم 3073، الذين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة من الأول من يناير حتى الثامن من يوليو، تم إنقاذهم من قبل سفن تابعة لمؤسسات خيرية.

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