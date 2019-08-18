نتنياهو: لسنا متأثرين بتهديدات نصر الله

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أنه “غير متأثر” بخطاب قائد ميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الذي حذّر خلاله من القوة العسكرية للحزب.
وقد أعلن نصر الله الجمعة في كلمة متلفزة أن “حرب تموز” التي وقعت عام 2006 بين الطرفين ساعدت حزب الله على تطوير “نظام عسكري للدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا”.
وكان يتحدث بمناسبة ذكرى هذه الحرب التي استمرت 34 يوماً وأدت إلى مقتل أكثر من 1200 لبناني، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 160 إسرائيليا، غالبيتهم من الجنود.
وحذر نصرالله من أنه “إذا دخلت إسرائيل جنوب لبنان.. فسترى تدميراً مباشراً على الهواء للألوية الإسرائيلية”.
ورد نتنياهو السبت قائلاً: “لسنا متأثرين بتهديدات نصر الله”. وأضاف في بيان أن نصرالله “يعرف جيداً لماذا يلقي الكلمة من أعماق مخبئه”.
ونصر الله نادراً ما يظهر علناً. وكان صرح في مقابلة صحفية عام 2014 أنه يغير أماكن نومه بشكل منتظم، خصوصا منذ حرب 2006.
المصدر: القدس – فرانس برس
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