كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشيدة طليب تحضر فعاليات مجموعة تدعم مقاطعة إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الديموقراطية رشيدة طليب في حدث يوم السبت في ديترويت برعاية مجموعة يهودية يسارية تدعم مقاطعة إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

تم تنظيم الحدث الذي التقت فيه السياسية مع مؤيديها من قبل الصوت اليهودي من أجل السلام، وهي مجموعة جديدة تصف نفسها بأنها "مجموعة واسعة ومتنوعة من الناشطين في المجتمع الديمقراطي وعملها مستوحى من التقاليد اليهودية من أجل السلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان لدعم تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين للأمن وتقرير المصير".

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ومجموعة صوت اليهود من أجل السلام تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل.

جاءت الخطوة، في أعقاب قرار سلطات الاحتلال منع دخول عضوي الكونجرس إلهان عمر ورشيدة طليب للأراضي الفلسطينية المحتلة.