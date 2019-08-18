كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: الصندوق السيادي الكويتي في تحول للمحافظة على مؤشرات الضعف الاقتصادي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد نقلًا عن مصادر أن هيئة الاستثمار الكويتية بدأت في زيادة تعرضها للسندات والنقد قبل عامين لتعزيز السيولة في محفظتها حيث أظهر الاقتصاد العالمي علامات ضعف.

كما قدم التقرير نظرة نادرة على استراتيجية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على الرغم من أنه لم يقدم تفصيلًا عن استثمارات الهيئة في مختلف فئات الأصول.

وقال تقرير الصحيفة إن الهيئة حققت "مخارجًا محسوبة" من الاستثمارات التي شعرت بأنها معرضة للتراجع في الأسواق المالية العالمية حيث بدأ الاقتصاد العالمي في إظهار علامات على التعثر قبل عامين.

كما خفض صندوق النقد الدولي (IMF) في يوليو توقعاته للنمو العالمي هذا العام والعام المقبل، محذرا من أن المزيد من التعريفات في النزاع التجاري الأمريكي الصيني أو خروج بريطانيا غير المنضبط من الاتحاد الأوروبي قد يبطئ النمو أكثر ويضعف الاستثمار ويعطل العرض السلاسل.

وقال صندوق النقد الدولي أن مخاطر الهبوط قد تكثفت ويتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.2٪ في عام 2019 و3.5٪ في عام 2020، على حد سواء بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل وتراجعه الرابع منذ أكتوبر.

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وقال التقرير إنه على الرغم من التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم، حققت كيا عائدات بنسبة 10 ٪ على استثماراتها في أسواق الأسهم الأمريكية منذ بداية هذا العام.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي كيا على الفور للتعليق.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا في أواخر عام 2017 أن هيئة الاستثمار الكويتية لديها أكثر من 300 مليار دولار من الاستثمارات في الولايات المتحدة، وتنوعت بين الأسهم والسندات والعقارات والتكنولوجيا.

كما تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 120 اقتصادًا على مستوى العالم.

