كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني: الوجود الأمريكي والبريطاني في الخليج يؤدي إلى انعدام الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أريزا تانجسيري، رئيس قوات الحرس الثوري الإيراني قوله إن وجود أمريكا وبريطانيا في منطقة الخليج يسبب انعدام الأمن.

كما تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا في الخليج بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية بدون طيار في يونيو واستولت على ناقلة بريطانية الشهر الماضي لمخالفتها القواعد البحرية.

واستولت إيران على الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة إيرانية للاشتباه في خرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا، الحليف الوثيق لإيران.

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وقال "وجود أمريكا وإنجلترا في هذه المنطقة يعني انعدام الأمن".

وقال تانجسيري إن إيران يمكنها توفير الأمن في الخليج من خلال تشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة.

كما ذكرت وكالة مهر للأنباء أن تانجسيري قال إن إيران تريد السلام والاستقرار في الخليج لكنها بدت وكأنها تصدر تهديدًا محجوبًا بالقول إنه إذا كانت السفينة التي تستخدم الوقود النووي ستستهدف في الخليج، فلن تحصل دول جنوب المنطقة على مياه صالحة للشرب ؛ من التلوث.

