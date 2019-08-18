كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الاسرائيلي طيلق النار تجاه نشطاء بقطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الاسرائيلي اليوم الاحد ان القوات الاسرائيلية فتحت النار على مجموعة من المسلحين الفلسطينيين وهم يحاولون عبور الحدود مع غزة وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون ان ثلاثة من الرجال قتلوا.

ومنذ فترة وجيزة، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلية (جيش الدفاع الإسرائيلي) عددًا من المشتبه بهم المسلحين المتاخمين للسياج الأمني في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان "مروحية هجومية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي ودبابة أطلقت باتجاههم."

كما قال مسعفون فلسطينيون انهم انتشلوا ثلاث جثث من الموقع وقال مسؤولو مستشفى غزة ان رجلا رابعا أصيب.

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ووفقًا للجيش والشرطة الإسرائيليين، وقع الحادث خلال الليل بين السبت والأحد، بعد فترة وجيزة من إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل، سقط أحدها في بلدة بالقرب من الحدود.

ولم يصدر تعليق فوري من أي من الجماعات المسلحة الرئيسية في غزة. لم يصب أي إسرائيلي.

كما يحكم قطاع غزة حركة حماس الإسلامية التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال العقد الماضي. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من المنطقة في عام 2005 لكنها أبقت الجيب تحت الحصار، مشيرة إلى المخاوف الأمنية.

