كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا.. تظاهرات داعمة لهونج كونج وأخرى مؤيدة للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم آلاف المتظاهرين في مدن كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري مظاهرتين، دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وتأييدا للصين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والحكومة الصينية تجمعوا أمام محطة لقطارات الأنفاق في وسط في فانكوفر (مقاطعة كولومبيا البريطانية) التي تقطنها جالية صينية كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المشاركين في التظاهرتين الذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهم الشرطة، حيث ردد متظاهرون "نحب هونغ كونغ"، فيما ردد آخرون "نحب الصين".

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وفي تورونتو كبرى مدن البلاد، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص من المعسكرين تظاهروا في أجواء من التوتر وسط المدينة السبت.

وأفادت شبكة "سي بي سي" بأن الشرطة تدخلت لحفظ النظام في كالغاري (مانيتوبا غرب كندا) حيث جرت صدامات بين مشاركين في تظاهرتين للمعسكرين.