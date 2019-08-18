كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تعلن موقفها من المحادثات مع واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأحد، بأن روسيا لم ترفض مطلقًا إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وأظهرت دائمًا الشفافية في تصرفاتها.

وقال "شويجو"، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "لم نرفض مطلقًا الحوار مع واشنطن، لقد عرضناه من فبراير إلى أغسطس 2019. أظهرنا انفتاحنا. أظهرنا [الولايات المتحدة] الصاروخ، الذي تسبب في الشك. الأمريكيون لم يأتوا إلينا".

وفي حديث إضافي، قال وزير الدفاع الروسي، إن الأموال المخصصة لتطوير صواريخ متوسطة وقصيرة المدى كانت مدرجة في الميزانية الأمريكية قبل عام من انسحاب البلاد من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

Advertisements

وأضاف "شويجو"، في المقابلة: "في الواقع، قبل ثمانية أشهر، أي قبل عام تقريبًا من اتخاذ هذا القرار [الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى]، كانت الميزانية الأمريكية قد تضمنت أموالًا لتطوير مثل هذه الصواريخ".

وأكد المسؤول الروسي، أنه تمت الموافقة على هذه الأموال وتخصيصها والهدف منها البدء في تطوير مثل هذه الصواريخ.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أندريا تومبسون، إن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها حول احتمال نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

انتهت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وهو اتفاق نووي تاريخي تم توقيعه في عهد الحرب الباردة، في 2 أغسطس بعد أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا مرارًا وتكرارًا بانتهاك الاتفاقية، وهو ما تنفيه موسكو.