كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 63 شخصا إثر انفجار انتحاري في زفاف أفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الداخلية اليوم الاحد ان انتحاريا قتل 63 شخصا واصاب 182 فى هجوم على حفل زفاف مزدحم بالعاصمة الافغانية، حيث لا تظهر اعمال العنف اى علامة على التخفيف بالرغم من الامل فى التوصل الى اتفاق بشأن انسحاب القوات الامريكية.

وجاء الهجوم الذى وقع ليلة السبت بينما تحاول طالبان والولايات المتحدة التفاوض على اتفاق حول انسحاب القوات الأمريكية فى مقابل التزام طالبان بمحادثات أمنية وسلام مع الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة.

كمل نفت طالبان مسؤوليتها وأدانت الانفجار الذي وقع في قاعة زفاف بغرب كابول، في حي شيعي من الأقليات، مكتظ بأشخاص يحتفلون بالزواج.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن النساء والأطفال كانوا من بين الضحايا بينما كانت العائلات تتجول في مقابر كابول المزدحمة لتكريس أحبابها للراحة.

وقال الرئيس أشرف غني إن المسلحين لا يستطيعون الهروب من اللوم في الهجوم "الوحشي".

