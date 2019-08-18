كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان: يجب على العالم أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأحد، بأنه يجب على العالم أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند وسط تعهد نيودلهي الأخير بمراجعة مذهبها النووي.
وكتب عمران خان على "تويتر": "يجب على العالم أيضًا أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند النووية في السيطرة على [...] حكومة مودي. هذه قضية لا تؤثر على المنطقة فحسب بل على العالم".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الدفاع الهندي، بأن سياسة البلاد فيما يتعلق بأسلحتها النووية قد يتم تغييرها لأول مرة منذ أن أصبحت الهند قوة نووية في العام 1998.
وأدانت باكستان بشدة قرار الهند، حتى إن رئيس وزراء البلاد عمران خان، قارن الهند بألمانيا النازية وقال إن قواته وشعبه مستعدون لمحاربة الهند حتى النهاية.