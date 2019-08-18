عمران خان: يجب على العالم أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند النووية

صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الأحد، بأنه يجب على العالم أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند وسط تعهد نيودلهي الأخير بمراجعة مذهبها النووي.

وكتب عمران خان على "تويتر": "يجب على العالم أيضًا أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند النووية في السيطرة على [...] حكومة مودي. هذه قضية لا تؤثر على المنطقة فحسب بل على العالم".