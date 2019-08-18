كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الجيش اليمني وميليشيات الإخوان في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر محلية، أن ميليشيات الإخوان شنت هجوماً على مواقع الجيش اليمني في تعز، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الأحد.

وأضافت المصادر، أن ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح، تقوم بإشعال الوضع مجدداً بمنطقة بالبيرين في مديرية المعافر جنوب تعز بعد رفضها للتهدئة المقترحة.

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وأشارت المصادر، إلى أن قائد القوات الخاصة والمكلف من محافظ تعز جميل عقلان، قام بعرض التهدئة على ميليشيات الإخوان وسحب قواتها، لكنها رفضت ذلك.

ولفتت إلى أن ميليشيات الإخوان في محاولة منها لإشعال الوضع في تعز تقوم حالياً بشن هجوم عنيف على مواقع الجيش اليمني في تعز.