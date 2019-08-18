كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية الارجنتيني يقدم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوجوفن يوم السبت وسيحل محله وزير الاقتصاد هرنان لاكونزا وفق ما ذكره مسؤول كبير في المكتب الرئاسي.

جاءت الاستقالة بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس نيكولاس ماكري عن زيادة إدارته المحافظة مؤقتًا الحد الأدنى للأجور، وتخفيض ضرائب الرواتب وتنفيذ خطوات أخرى لمساعدة العمال الأرجنتينيين في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتغلب على التضخم المتزايد، والبطالة المرتفعة وغيرها من المشكلات الاقتصادية.

في خطاب الاستقالة، قال دوفن إن الحكومة بحاجة إلى إجراء "إصلاح مهم في المجال الاقتصادي"، مشيرا الي ان الإدارة قطعت خطوات كبيرة في تخفيض عجز الحكومة وخفض الضرائب، لكنه اضاف "لقد ارتكبنا أخطاء بلا شك".

