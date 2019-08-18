كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشامسي": موقف الإمارات ثابت في سبيل تعزيز الخير للشعب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، أن دولة الإمارات داعم رئيسي لوحدة القرار السوداني، وذلك انطلاقاً من العلاقات النوعية والاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين منذ نشأتهما.

وأشاد زايد الشامسي في تصريح صحفية بالنتائج الإيجابية التي تحققت في البلد العربي الشقيق، من خلال توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلي المعارضة اتفاق تقاسم السلطة الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.

تحقيق الطلعات

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وأشار الشامسي إلى أن الاتفاق سيساهم في وحدة القرار السوداني المستقبلي في إنشاء حكومة مدنية تسعى إلى العمل على تحقيق تطلعات الشعب في النمو والتطور والازدهار في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الفرص الوظيفية أو في البنية التحتية والعمران.

تعزيز الخير

وأكد أن مواقف دولة الإمارات تصب دائماً في سبيل تعزيز الخير والعطاء للشعب السوداني الشقيق، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين حافل بالموقف التاريخية الداعمة.

ونوه الشامسي في الوقت ذاته، إلى أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد مؤخراً أن العلاقات الإماراتية السودانية استراتيجية، كما أشاد بالدعم الإماراتي والسعودي للسودان في الظروف العصيبة التي مر بها.