فيديو حصري – سواريز بطنجة.. نجم برشلونة يقضي فترة نقاهة بمدينة البوغاز رفقة عائلته

فيديو: يونس ميموني

حل الدولي الأوروغواياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، صباح أمس السبت، بطنجة، حيث سيقضي فترة إجازة بمدينة البوغاز.

وحصلل “اليوم24” هلى غيديو حصري، يوثق تواجد نجم برشلونة، مساء أمس السبت، حوالي الساعة التاسعة، بإحدى مقاهي طنجة، رفقة عائلته، حيث كان يداعب طفله الصغير.

إليكم فيديو سواريز بطنجة:

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وأكدت مجموعة من المصادر، أن نجم الأوروغواي وصل طنجة في طائرة خاصة رفقة عائلته، إذ من المرتقب أن يقضي فترة نقاهة بعروس الشمال، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني، أمس الجمعة، والتي حل خلالها فريقه ضيفا على أتليتيك بيلباو.

وغادر صاحب 32 عاما، أرضية ملعب سان ماميس الذي احتضن اللقاء، في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى، مع العلم أن المباراة انتهت بهزيمة برشلونة بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي لم يحدد بيان الفريق الكطلوني، الصادر اليوم السبت، مدى غياب سواريز عن البارصا، فإن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن اللاعب سيغيب عن فريقه مابين 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني أن عودته للمشاركة رفقة بطل إسبانيا ستكون بعد فترة التوقف الدولي.