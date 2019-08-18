طنجة…شجار بسيوف “الساموراي” ينتهي بجريمة قتل بشعة وإصابة خطيرة

لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، ليلة السبت/ الأحد، بطنجة وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين أشخاص، بالقرب من مجمع بلبشير المتواجد في منطقة المجاهدين.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″ أن الشاب الهالك في عقده الثاني ملقب بـ “جيمي”، وينحدر من مدينة فاس، تلقى ضربة بواسطة سيف من نوع “ساموراي” في إحدى ساقيه أدت إلى إصابته بنزيف حاد تسبب في مصرعه فورا، فيما أصيب شخص آخر ملقب بـ “بتبول” بجروح خطيرة على مستوى البطن جرى نقله على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف الشهود ذاتهم أن أسباب الشجار ما زالت مجهولة لحدود اللحظة، إذ سمع عدد من ساكنة مجمع بلبشير صرخات لأشخاص مدججين بسيوف “الساموراي” يجوبون شارع الحي، قبل أن يدخلوا في اشتباك عنيف مع بعضهم.

العناصر الأمنية وفور علمها بالموضوع، انتقلت إلى عين المكان وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما لازال البحث جاريا على المشتبه فيه الرئيسي في قتل الضحية.