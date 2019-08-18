عقب أيام العيد التي تطلبت استنفارا لعمال النظافة بمختلف المدن المغربية، نظمت مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، حفل تتويج على شرف عمال النظافة بمقاطعة الحي الحسني. واختار مكتب المقاطعة شعار للاحتفال، تحت شعار “شكرا لك يا صانع الجمال.. أنت محل احترام وتقدير “. وترأس الاحتفال، رئيس مقاطعة الحي الحسني، بحضور عدد من المستشارين، ونشط فقراته الفنان الكوميدي محمد عاطر. وكان مجلس المقاطعة تقدم بالشكر لعمال النظافة عقب ما قاموا به أيام عيد الأضحى، وعمم رسالة كتب فيها، “ألف تحية لرجال النظافة الذين قاموا بأداء واجبهم بكل تفاني لكي ننعم بشوارع وأزقة نظيفة في أيام عيد الأضحى المبارك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفتهم بـ”صانعي الجمال”.. مقاطعة الحي الحسني تحتفي بعمال النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.