عطلة العيد وغياب “مول الحانوت” يضاعفان ثمن الخبز في الدار البيضاء

تزامنا مع عيد الأضحى، عرف ثمن الخبز في عدد من المدن المغربية، منها الدارالبيضاء، ارتفاعا إلى الضعف في عدد من المخابز التقليدية.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″ فإن ثمن الخبز وصل إلى درهمين ونصف نتيجة ارتفاع الطلب وقلة العرض، وأيضا بسبب عطلة عدد كبير من البقالة والتي غالبا ما تطول في مناسبة عيد الأضحى.

مقابل ذلك كشف مهنيون أن ثمن الخبز لم يتغير وأعلى سعر يمكن أن تصل له الخبزة العادية هو درهم و20 سنتيم، لكن استغلال المخابر، التقليدية والعصرية، معا، لعطلة العيد أدى إلى ارتفاع الثمن بطريقة غير قانونية.