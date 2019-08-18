زفاف يتحول إلى مجزرة.. مقتل 68 شخصا في هجوم على عرس بكابل

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 68 شخصا وإصابة 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن “بين الضحايا نساء وأطفالا”. ونفت حركة طالبان أي تورط لها في الهجوم.

ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت في غرب كابول بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري “بشكل جيد جدا”.