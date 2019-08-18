حيفا: احتراق سيارات ودراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت ألسنة النار فجر اليوم، الأحد، في عدة سيارات ودراجة نارية في شارع "عباس" بمدينة حيفا.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن النيران اندلعت في البداية بالدراجة النارية قبل أن تمتد إلى سيارات أخرى كانت مركونة بالمكان.

واستدعيت طواقم من الإطفاء، وأخمدت ألسنة النار ومنعت انتشارها.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد.