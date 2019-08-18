التربية تحدد موعد مباشرة الهيئات التدريسية

وقالت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365 إنها "حددت يوم الثلاثاء الـ 10 من أيلول موعداً لمباشرة الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2019- 2020".

ونفت الوزارة "ما تداولته بعض الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم الموعد"، داعية إلى "متابعة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوزارة والابتعاد عن الصفحات الوهمية التي تنشر الاخبار الكاذبة".



يشار الى ان العطلة الصيفية للمدرسين والمعلمين تبدأ في كل عام في الأول من تموز، بعد انتهاء الامتحانات العامة في المدارس.