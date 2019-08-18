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التربية تحدد موعد مباشرة الهيئات التدريسية

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حددت وزارة التربية، الاحد، موعد مباشرة الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2019-2020.
وقالت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365 إنها "حددت يوم الثلاثاء الـ 10 من أيلول موعداً لمباشرة الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2019- 2020".

ونفت الوزارة "ما تداولته بعض الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم الموعد"، داعية إلى "متابعة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوزارة والابتعاد عن الصفحات الوهمية التي تنشر الاخبار الكاذبة".


يشار الى ان العطلة الصيفية للمدرسين والمعلمين تبدأ في كل عام في الأول من تموز، بعد انتهاء الامتحانات العامة في المدارس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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