- 1/2
- 2/2
أحمد محمودالأحد 2019/8/18 01:11 م بتوقيت أبوظبي
دنيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو برازافيل
طالبت أكثر 10 منظمات ناشطة بالمجتمع المدني في جمهورية الكونغو-برازافيل برفع الحصانة البرلمانية عن دنيس كريستال وكلوديا، نجلي رئيس البلاد الحالي دنيس ساسو نغيسو.
ودعت أكبر منظمة حقوقية المرصد الكونغولي لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق برلماني وقضائي ضد ابن وابنة الرئيس، اللذين يشغلان منصب نائبين في البرلمان والمتهمين في قضية "اختلاس أموال عامة ".
ونشرت منظمة ناشطة في المجتمع المدني، في 6 أغسطس، تقريرا تتهم فيه دنيس كريستال ساسو نغيسو، الابن الأصغر للرئيس الكونغولي بـ"اختلاس 50 مليون دولار من الأموال العمومية عام 2014".
وكشف تقرير آخر، نُشر أبريل/نيسان الماضي من طرف منظمة "جلوبال ويتنس" الشهيرة، عن اتهام كلوديا ساسو نغيسو، ابنة الرئيس باختلاس 20 مليون دولار من الأموال العامة، لشراء شقة فاخرة لها بنيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر الفساد يحرك دعوات رفع الحصانة ضد نجلي رئيس الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.