بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019

بدأت مراكز تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، الأحد، في تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في خوض المنافسة.



وبدأ العمل في 9 مراكز على مستوى الإمارات لتلقي طلبات الترشح، فيما كانت المرأة في مقدمة الحضور لتسجيل رغبتها في الترشح.





وتستمر عملية تسجيل طلبات المرشحين على مدى 5 أيام حتى الخميس المقبل 22 أغسطس/آب الجاري في 9 مراكز تتوزع على مختلف مناطق البلاد ويحق لمن توافرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.

وتتركز الشروط في أن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية، أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 1994 وما قبله.

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كما يجب أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.





ووفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 فسوف يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس يوم 25 من الشهر الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية في 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين التي تم توزيعها في جميع مناطق البلاد.