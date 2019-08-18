تفجيرات أفغانستان وسقوط البتكوين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: الرئيس األفغاني يدعو لاجتماع أمني طارئ عقب «تفجير الزفاف»، وألمانيا تأمل في تحول ديمقراطي ناجح بالسودان، والجيش الليبي ينفذ 14 غارة على الإرهابيين بمصراتة، وحقل الشيبة.. إدانات عربية واسعة لإرهاب الحوثي، والأمم المتحدة تهنئ السودانيين بتوقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

أما في الاقتصاد، فتطالعون: الريبل الناجي الوحيد.. ليلة سقوط البتكوين وأخواتها أمام الدولار، واستقالة وزير مالية الأرجنتين بعد أسبوع اقتصادي كارثي، وبالأرقام.. كيف ارتفعت استثمارات الصين الخارجية رغم حرب التجارة؟

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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