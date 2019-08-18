قوات الاحتلال تقتحم محافظة بيت لحم وتعتقل فلسطينيًا

جدة - عمرو شويل بيت لحم - وكالات - الخليج 365

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظة بيت لحم واعتقلت شابًا فلسطينيًا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم يوسف الشي، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حرملة جنوب شرق المدينة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، انتشال جثامين ثلاثة قتلى فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته استهدفت الليلة الماضية “عددا من المسلحين الفلسطينيين” على أطراف شمال قطاع غزة لدى محاولتهم التسلل إلى السياج الفاصل مع إسرائيل.