الان تتابع الحرس الثوري: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يجلب عدم الأمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:40 ص, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 خلال تصريحات اليوم طهران- الخليج 365: نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني قوله إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن.

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