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ميليشيات الإخوان تهاجم الجيش اليمني في تعز

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع ميليشيات الإخوان تهاجم الجيش اليمني في تعز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 11:00 ص, 18 أغسطس 2019 م

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رفضت التهدئة أو سحب القوات

تعز - وكالات - الخليج 365

كشفت مصادر محلية، يمينية، أن ميليشيات الإخوان شنت هجوماً على مواقع الجيش اليمني في تعز، وفق ما أورد موقع “المشهد العربي”، اليوم الأحد.
وأضافت المصادر أن ميليشيات الحشد الشعبي، التابعة لحزب الإصلاح، تقوم بإشعال الوضع مجدداً بمنطقة بالبيرين في مديرية المعافر، جنوب تعز، بعد رفضها للتهدئة المقترحة.
وأشارت المصادر إلى أن قائد القوات الخاصة، والمكلف من محافظ تعز، جميل عقلان، عرض التهدئة على ميليشيات الإخوان وسحب قواتها، لكنها رفضت ذلك.
ولفتت إلى أن ميليشيات الإخوان في محاولة منها لإشعال الوضع في تعز تقوم حالياً بشن هجوم عنيف على مواقع الجيش اليمني في تعز.

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