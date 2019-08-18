الان تتابع تفجير انتحاري بمدينة القامشلي السورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 10:15 ص, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أمام المدرسة الصناعية في حي الأربوية دمشق - وكالات - الخليج 365 أفاد تقرير إخباري بوقوع تفجير انتحاري بمدينة القامشلي في محافظة الحسكة، شمالي سوريا، اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية السورية أن الانفجار وقع أمام

المدرسة الصناعة بحي الأربوية في القامشلي، ما أدى بحسب المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.

يأتي التفجير بعد أيام من تقرير لوكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) كشفت فيه أن “التحالف الدولي”، بقيادة الولايات المتحدة، أدخل إلى مدينة القامشلي قافلة كبيرة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية، قادمة من إقليم كردستان العراق، لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يمثل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها.

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