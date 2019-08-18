الان تتابع مقتل قيادي حوثي بارز مع مرافقيه قبالة نجران.. والميليشيا تتكتم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
كشفت مصادر إعلامية يمنية مساء أمس السبت مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقل موقع “المشهد اليمني” عن مصدر عسكري أن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائداً لما يسمى “اللواء الأول دفاع جوي”، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.
وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها حديثاً، خوفاً من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.
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