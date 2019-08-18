الان تتابع الرئيس الأفغاني: لا يمكن إعفاء طالبان من مسؤولية الهجوم على حفل زفاف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 9:56 ص, 18 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 توفر منبرًا للإرهابيين كابول - وكالات - الخليج 365 أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لحركة طالبان التنصل من المسؤولية عن هجوم انتحاري “وحشي” استهدف قاعة زفاف في العاصمة كابول، وأودى بحياة 63 شخصا.

وقال “غني”، في تغريدة على تويتر: “لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبرا للإرهابيين”.

وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى إصابة أكثر من 180 شخصا، وقال مسؤولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني: لا يمكن إعفاء طالبان من مسؤولية الهجوم على حفل زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.