وثائق مسربة: بريطانيا ستواجه كارثة بسبب “البريكست”

لندن - وكالات - الخليج 365

أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة “صنداي تايمز” أن بريطانيا ستواجه نقصاً في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.

وقالت الصحيفة إن “التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحاً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات”.

ويعود أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من سبتمبر (أيلول)، وسيدخلون في معركة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد من شأنها أن تحدد مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وخاض جونسون، رئيس الحكومة الجديد، حملته الانتخابية على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد انسحاب بريطانيا من التكتل في موعد غايته نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مما دفع السياسيين من مختلف الأطياف لمحاولة إثنائه.

وكان وزير العدل البريطاني ديفيد جوك عبّر، الأحد الماضي، عن اعتقاده بأن البرلمان سيجد طريقاً لمنع رئيس الوزراء الجديد من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.