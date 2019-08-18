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الان تتابع مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود اسرائيليين والان مع التفاصيل
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قرب السياج الحدودي في غزة
غزة- الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران جنود اسرائيليين في شمال القطاع.وكان الجيش الاسرائيلي أكد في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه “مسلحين مشبوهين” أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل.
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