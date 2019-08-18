شكرا لقرائتكم إسطنبول تغرق.. البازار الكبير عائم والمياه "تصل" تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة عدة أحياء في إسطنبول منذ مساء السبت، طمرت المياه البازار الكبير التاريخي، حيث أظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات، وغزت الصور مواقع التواصل الاجتماعي.

أيضا أوضحت اللقطات المياه وهي تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار، إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

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من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس بلدية إسطنبول على تويتر، إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة أون كاباني في الجانب الأوروبي من المدينة، مشيراً إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية إسطنبول إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة، بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي بكركوي وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

فيما أكد المركز أن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوغراماً على كل متر مربع في حي الفاتح، حيث يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.