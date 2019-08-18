السيسى باحتفالية عيد العلم: الإنسان المصرى أهم ثرواتنا وحان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

أحمد أبوعقيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،خلال كلمته في احتفالة عيد العلم، إن الإنسان المصرى أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، مشيرا إلى أنه والبرغم من كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين.

وأضاف الرئيس السيسي إن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى صحيا وعلميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم فى مصر إيمانا منا، بأن العلم والتعليم هو أساس النهوض بالمجتمع.

أكد أنه قد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة تأهيل الجامعات بما يلائم متطلبات العصر.

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وأضاف الرئيس:" بالرغم مما نواجه من صعوبات وتحديات فى مسيرتنا نحو التنمية والتطوير فإننا على الطريق الصحيح نسارع الخطى الحثيثة، مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء، فى سبيل الرقى والتقدم والازدهار بمجتمعنا المصرى".

أكد الرئيس ، أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار، كان ولا زال من أولويات الدولة، وقد أطلقت الدولة عدة مبادرات فى هذا الإطار مثل بنك المعرفة، كما أن هناك بنية تشريعية متكاملة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء جامعات جديدة فى كافة التخصصات.

وشدد الرئيس، إن الإنسان المصرى هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، فرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة ملهمة، ومصر الجديدة تولى اهتماما خاصا بالإنسان المصري ومن ثم كان اعلان عام 2019 عام العلم.