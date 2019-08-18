الرئيس السيسى يكرم عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة

أحمد أبوعقيل

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، عددا من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح الاحتفال بعيد العلم، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

تحتفل مصر بعيد العِلم في 17 أغسطس من كل عام، وفي احتفال هذا العام ، نحو بناء "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، والتي تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصرى.

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أسماء المكرمين

ويشهد الحفل تكريم 3 علماء من الحاصلين على جوائز النيل، وهم الدكتور محمد صبح أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والدكتور نبيل سليم أستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وجمال الدين أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر.

كما يشهد الحفل تكريم 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيا حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، وهم: (نبيل صالح أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، وهاني الشيمي أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأسامة بداري أستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وتيمور أبو هنيدي أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، وشريف قنديل أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، ودسوقي عبدالحليم أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية بمدينة الأبحاث العلمية برج العرب، وهشام العناني أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة).​