ذكر مسؤولان كبيران لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقّل في مناطق رئيسيّة من سريناجار، كبرى مدن كشمير"، بعد اشتباكات عنيفة مساء السبت بين السكان والشرطة أُصيب خلالها العشرات.
وكانت قد وقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الّذي اتّخذته نيودلهي في الخامس من آب بإلغاء الحكم الذاتي الّذي كانت تتمتّع به المنطقة. وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح السبت.
وأوضح المسؤولان أنّ "ما لا يقلّ عن 24 شخصًا نُقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات رش بعد اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة مساء السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الهند عاودت فرض قيود على التنقل في أجزاء من أكبر مدن كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.