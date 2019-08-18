سلطات الهند عاودت فرض قيود على التنقل في أجزاء من أكبر مدن كشمير

ذكر مسؤولان كبيران لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقّل في مناطق رئيسيّة من سريناجار، كبرى مدن ​كشمير​"، بعد ​اشتباكات​ عنيفة مساء السبت بين السكان والشرطة أُصيب خلالها العشرات.

وكانت قد وقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الّذي اتّخذته ​نيودلهي​ في الخامس من آب بإلغاء الحكم الذاتي الّذي كانت تتمتّع به المنطقة. وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة صباح السبت.

وأوضح المسؤولان أنّ "ما لا يقلّ عن 24 شخصًا نُقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات رش بعد اشتباكات عنيفة في البلدة القديمة مساء السبت.