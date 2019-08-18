مقتل صحافية أميركية بتحطم طائرة كانت تجري تحقيقا على متنها

قُتلت مقدّمة الأخبار في تلفزيون ولاية ​نيو أورليانز​ الأميركية نانسي باركر (53 عامًا)، أثناء تأدية واجبها المهني في الجو، عندما تحطّمت ​طائرة​ كانت تجري تحقيقًا على متنها، عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقّد.

وذكرت قناة "NBC" أنّ "الطيار قتل أيضًا في الحدث"، لافتةً إلى أنّ "باركر حازت على 5 جوائز "إيمي" خلال مسيرتها المهنيّة، ووفقًا لزملائها كان العمل معها متعة".