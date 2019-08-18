مقتل صحافية أميركية بتحطم طائرة كانت تجري تحقيقا على متنها

قُتلت مقدّمة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأميركية نانسي باركر (53 عامًا)، أثناء تأدية واجبها المهني في الجو، عندما تحطّمت طائرة كانت تجري تحقيقًا على متنها، عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقّد.
وذكرت قناة "NBC" أنّ "الطيار قتل أيضًا في الحدث"، لافتةً إلى أنّ "باركر حازت على 5 جوائز "إيمي" خلال مسيرتها المهنيّة، ووفقًا لزملائها كان العمل معها متعة".
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