دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بشدّة الاعتداء الإرهابي على حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول.
وشدّد في بيان، على أنّ "منفذي هذه الجرائم هم أعداء الإنسانيّة والسلام والأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة". ولفت إلى أنّ "أفغانستان تعبر مرحلة صعبة ومصيريّة وهناك عقبات ومشاكل عديدة أمامها، وهيقادرة على تخطّي مشاكلها عبر الصمود والاتحاد بين الحكومة والشعب وكلّ القوى والقوميّات".
وأكّد موسوي أنّ "إيران ستبقى دومًا إلى جانب أفغانستان".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: أفغانستان قادرة على تخطي مشاكلها عبر الاتحاد بين الحكومة والشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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