كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن موسكو لا تخطط نشر الصواريخ التي تنتهك اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك أولا.
وخلال مقابلة خاصة على قناة "روسيا 24"، توجه إلى الولايات المتحدة بالقول: "إن كنتم بحاجة للاتفاق فنحن بحاجة إلى التفاوض. لكن في حال لم يكن لديك الرغبة بذلك ففي مرحلة ما يجب التوقف عن الكذب وقول الحقيقة أنك لا تريد الاتفاق".
يذكر ان واشنطن انسحبت رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متعذرة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.
كانت هذه تفاصيل خبر شويغو: لن ننشر صواريخنا في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت أميركا على ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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