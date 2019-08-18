سفير إندونيسيا بأنقرة: نهدف لرفع حجم التجارة مع تركيا إلى 10 مليارات دولار

لفت السفير الإندونيسي في تركيا، لالو محمد إقبال، أنّ "بلاده تهدف إلى رفع حجم التجارة مع أنقرة إلى 10 مليارات دولار سنويًّا".
وبيّن في حفل أقامته سفارة جاكرتا لدى أنقرة، بمناسبة الذكرى الـ 74 لاستقلال إندونيسيا، أنّ "بلاده هي موطن لحوالي 275 مليون شخص، بينما يبلغ عدد الأتراك 80 مليون شخص"، موضحًا أنّ "إجمالي عدد سكان بلدينا يبلغ أكثر من 300 مليون، لكن مستوى تجارتنا الثنائية يبلغ 1.6 مليار دولار فقط".
ونوّه إقبال إلى أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، سيزور إندونيسيا العام المقبل".
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