الحرس الثوري: الوجود الأميركي والبريطاني في المنطقة يعني " لا أمن"

نقلت وكالة "رويترز" عن قائد البحرية ب​الحرس الثوري الإيراني​الأميرال ​علي فدوي​قوله أن "وجود ​أميركا​ وبريطانيا في المنطقة يعني عدم ​الأمن​".

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