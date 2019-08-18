بلدية حاصبيا باشرت بتحديث وتطوير محطة ضخ مياه الحاصباني

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن بلدية حاصبيا باشرت بالتعاون والتسيق مع مؤسسة مياه الجنوبية في تحديث وتطوير محطة ضخ مياه الحاصباني التي تغذي بلدة حاصبيا بمياه الشفة عبر تركيب فلتر لتنقية ​المياه​ بتمويل من وكالة التنمية الأميركية. وطلبت ​البلدية​ من المشتركين توفير استهلاك المياه طيلة هذا الأسبوع ريثما تنهي البلدية عملها في اعادة وصيانة وتأهيل المضخة انطلاقا من حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتأمين أفضل الخدمات لهم.

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