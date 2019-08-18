حبشي: نحن نقرر متى ننسحب من الحكومة ولن نقف على الحياد

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي "كيف لمجتمع بعد كل الحروب التي عاشها ان ينجر بهذه السهولة الى الفتن؟"، لافتا إلى انه "هناك إشكالية كبيرة في المجتمع ناتجة عن غياب الوعي السياسي، فمن الغريب ان يبقى الشعب اللبناني ينق على المسؤولين الذين اختارهم ويعيد انتخابهم بعد 4 سنوات نتيجة خطاب طائفي أو تحريضي وللأسف بعد الحرب اللبنانية لم تتم تنقية الذاكرة۔".
وراى في حديث تلفزيوني أن "القانون اليوم ليس مطبقاً ولا محترماً وهناك مساحات يفعل فيها الأشخاص ما يريدون تحت مسمى "هلق عم طبق عليي القانون"، مشددا على ان "تنقية الذاكرة وترسيخ القانون أمران أساسيان".
وأكد انه "بإنتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، الكل تمتعوا بأمل عودة الدولة التي تضمن جميع الناس وحقوقهم، لكنمن الطبيعي ألا نقف على الحياد عندما نرى احدهم يستثمر سلطته بالدولة بالسياسة".
وتمنى حبشي على كل مسؤول "ان يتحمل مسؤولية كلامه والا يقول ما يوصلنا الى مشاكل وصراعات وفتن". وأضاف "حيث يمكننا ان نقدم خدمة أكبر والمساهمة بحلول المشاكل في لبنان يجب ان نكون، وعندما يصبح الثمن السلبي لوجودنا في الحكومة أكبر من الثمن الإيجابي نحن نقرر متى ننسحب".
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