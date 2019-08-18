إخماد حريق أخشاب في جعيتا وحريقي أعشاب يابسة وأشجار في غبالة وإهدن

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أكوام من الأخشاب في جعيتا - كسروان، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان وأُخرى من الصنوبر في غبالة - كسروان".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الشربين في إهدن - زغرتا، وقد استعان العناصر بأدوات الإطفاء اليدوية للتمكّن من تنفيذ المهمّة، لتعذّر وصول الآليّات إلى رقعة الحريق".
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