إخماد حريق أخشاب في جعيتا وحريقي أعشاب يابسة وأشجار في غبالة وإهدن

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أكوام من الأخشاب في ​جعيتا​ - ​كسروان​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان وأُخرى من الصنوبر في غبالة - كسروان".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الشربين في إهدن - ​زغرتا​، وقد استعان العناصر بأدوات الإطفاء اليدوية للتمكّن من تنفيذ المهمّة، لتعذّر وصول الآليّات إلى رقعة الحريق".