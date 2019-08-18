طقس صيفيّ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائما جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائما جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً. أما الثلاثاء فيكون غائما جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة.
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