النشرة:طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق فوق الاجواء اللبنانية للمرة الثانية اليوم

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن ​طائرة​ استطلاع اسرائيلية من دون طيار حلقت فوق الاجواء اللبنانية للمرة الثانية هذا اليوم من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية في ​جبل الشيخ​.

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