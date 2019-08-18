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النيران تلتهم 15 ألف منزل في أحد الأحياء العشوائية في بنغلاديش

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لم يسجل وقوع ضحايا رغم قوة النيران دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لم يسجل وقوع ضحايا رغم قوة النيران

تشرد 50 ألف شخص في أحد الأحياء العشوائية الفقيرة في دكا عاصمة بنغلاديش بعد أن التهمت النيران 15 ألف منزل الجمعة.

وانتشرت الحرائق بشكل أسرع نظرا لأن أسقف معظم المنازل مصنوعة من البلاستيك.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، لكن العديدين عانوا إصابات مختلفة.

ومعظم سكان الحي هم من الفقراء وكان الكثيرون منهم خارج المنازل بسبب عطلة عيد الأضحى حين شبت النيران في الحي.

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ولم تتوفر معلومات عن أسباب اندلاع الحريق، وما زال التحقيق جاريا.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد ست ساعات. وقالت الحكومة إنها ستوفر مأوى لمن فقدوا مأواهم جراء الحريق.

وكانت النيران قد أودت بحياة 80 شخصا في شهر فبراير / شباط الماضي في دكا، كما قتل تسعة في حريق آخر اندلع في مدينة تشيتاونغ الساحلية.سكان محليون يجلسون في الشارع مع أمتعتهم بعد الحريق © Reuters سكان محليون يجلسون في الشارع مع أمتعتهم بعد الحريق لم تعرف أسباب الحريق © AFP لم تعرف أسباب الحريق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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