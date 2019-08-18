النيران تلتهم 15 ألف منزل في أحد الأحياء العشوائية في بنغلاديش

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تشرد 50 ألف شخص في أحد الأحياء العشوائية الفقيرة في دكا عاصمة بنغلاديش بعد أن التهمت النيران 15 ألف منزل الجمعة.
وانتشرت الحرائق بشكل أسرع نظرا لأن أسقف معظم المنازل مصنوعة من البلاستيك.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، لكن العديدين عانوا إصابات مختلفة.
ومعظم سكان الحي هم من الفقراء وكان الكثيرون منهم خارج المنازل بسبب عطلة عيد الأضحى حين شبت النيران في الحي.
ولم تتوفر معلومات عن أسباب اندلاع الحريق، وما زال التحقيق جاريا.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد ست ساعات. وقالت الحكومة إنها ستوفر مأوى لمن فقدوا مأواهم جراء الحريق.
وكانت النيران قد أودت بحياة 80 شخصا في شهر فبراير / شباط الماضي في دكا، كما قتل تسعة في حريق آخر اندلع في مدينة تشيتاونغ الساحلية. © Reuters سكان محليون يجلسون في الشارع مع أمتعتهم بعد الحريق © AFP لم تعرف أسباب الحريق
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