النائب جون طلعت: مشروعات الصوب الزراعية تصب فى مصلحة المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أهمية المشروعات التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم التنمية فى المجال الزراعي، وتشمل 1300 صوبة زراعية والتى تأتى ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، جنباً إلى جنب مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور، لاسيما وأنها تأتى فى إطار تنفيذ مصر لمخطط التنمية الشاملة بالبلاد.

وقال طلعت، فى تصريح خاص، إن الصوب الزراعية تأتى فى إطار توجه الدولة لتحقيق أعلى درجة للأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، بزيادة الاعتماد على الذات فى توفيرها، جنباً إلى جنب التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، الأمر الذى من شأنه زيادة المعروض من بعض أصناف الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة فى السوق المحلي، وبما يساهم فى العمل على تقليل استيراد البذور من الخارج، قائلا: "هذه المشروعات تصب فى مصلحة المواطن أولا وأخيراً".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية هذه المشروعات فى ترشيد المياه بنسبة تصل إلى 80% من مياه الرى مع زيادة الإنتاجية، لافتاً أيضا إلى دورها فى فرص العمل الهائلة التى توفرها هذه المشروعات للشباب، شأنها شأن كافة المشروعات القومية.

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ويأتى مشروع الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، كما يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20%، كما يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.