شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف دمر قادة الإخوان شبابهم وألقوا بهم فى التيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، فيديو جديد، يكشف فيه خدع قيادات الإخوان لشبابهم، من خلال اتباع السمع والطاعة دون النظر إلى أى أمور أخرى، والفشل الذريع الذى شهدته الجماعة وقياداتهم منذ تأسيسها حتى الآن، والتحريض الذى يمارسه قيادات هذه الجماعة من أجل الوجود مرة أخرى .

ويرصد الفيديو، ما قامت به هذه الجماعة من تغرير بالشباب، والضحك عليهم بأوهام وأكاذيب من أجل مصلحة الجماعة، وكيف دفع الشباب ثمن ذلك، وتدمير مستقبلهم، وسرقة قيادات الجماعة أموال الشباب الذى غرر بهم، وذلك استمرار لنهج الجماعة الذى تتبعه منذ سنوات فى الضحك على عقول الآخريين من أجل مصلحة قادة الجماعة.

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